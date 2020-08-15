15 августа за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник администрации

Сегодня, 15 августа, в Туле назначен дежурный по городу, который проследит за порядком в областной столице и поможет тулякам решить все возникающие срочные вопросы.

За порядком в городе сегодня проследит дежурный Алексей Мурзов, заместитель начальника главного управления по жилищно-коммунальному хозяйству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу.

По всем вопросам 15 августа жителей Тулы просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37.