В Тульской области отложили заседание по делу главы администрации Богородицкого района

Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районном суде на 21 августа отложено судебное заседание по уголовному делу в отношении главы администрации Богородицкого района. Его обвиняют в халатности. По версии следствия, она стала причиной трагедии.

Железобетонный забор, не имеющий собственника и неремонтируемый длительное время, упал на ребенок. Мальчик скончался от травм.

Глава администрации Богородицкого района свою вину в предъявленном обвинении не признал. Уголовное дело состоит из 19 томов, по делу проходит 60 свидетелей. Уже состоялось 14 судебных заседаний.

Судом огласил обвинительное заключение, допрошены потерпевшие, подсудимый, 18 свидетелей, оглашены показания 42 свидетелей, исследованы письменные и вещественные доказательства по делу, материалы, характеризующие личность подсудимого.