В Туле мужчина отработает 120 часов за кражу магнитолы из машины каршеринга

В Туле мужчина забронировал через приложение автомобиль каршеринга «Volkswagen Polo». Уже в салоне машины он снял штатную магнитолу и заменил ее своей. С похищенным имуществом покинул место совершения преступления.

Похищенная автомагнитола была впоследствии обнаружена и возвращена компании. Материальный ущерб был оценен на сумму 63 255 рублей.

Суд признал мужчину виновным в краже. Ему назначено 120 часов обязательных работ. До вступления приговора в силу мужчина находится под подпиской о невыезде.