Перед матчем тульского "Арсенала" с "Уфой" обследуют стадион

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области

Перед началом матча "Арсенал"-"Уфа" стадион и прилегающую к нему территорию обследуют кинологи и специалисты инженерных подразделений Росгвардии.

Кроме того, вневедомственная охрана будет патрулировать территорию рядом с местом проведения футбольного матча.

Болельщикам напоминают, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

Встреча 2 тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Уфой» пройдет 14 августа в 18:00 на стадионе «Арсенал» (Тула).