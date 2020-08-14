Тульский "Арсенал" сыграет с "Уфой"

14 августа на Центральном стадионе в Туле "Арсенал" сыграет с "Уфой". Начало игры в 18.00.

В стартовом туре нового сезона на счету команд нет забитых мячей. "Арсенал" дома разошелся миром с "Ахматом" - 0:0, "Уфа" на своем поле потерпела поражение от "Краснодара" - 0:3.

Рассудит матч Сергей Лапочкин, арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга. Будут ассистировать ему столичные судьи Илья Елеференко и Андрей Болотенков.

Резервный судья – Максим Матюнин (Москва). Судья VAR – Виталий Мешков из Дмитрова, судья AVAR – Николай Богач из Люберец. Инспектирует матч Александр Гончар из Сочи, делегат РПЛ – Владислав Барановский из Москвы.