В колонии Тульской области отреставрируют военный вертолет Ми-8

Фото: УФСИН России по Тульской области

В исправительную колонию №7 в Щекинском районе на реставрацию прибыл военный вертолет Ми-8. Над его восстановлением будет трудиться бригада осужденных, трудоустроенных в авторемонтной мастерской. Все они имеют опыт слесарных, малярных и ремонтно-кузовных работ. Параллельно в исправительной колонии №5 реставрируют вертолет Ми-24.

Когда работы будут завершены, вертолеты Ми-24 и Ми-8 установят в парке «Памяти и славы» Новомосковска.

Инициаторами восстановления списанной боевой техники выступили местная администрация и члены Новомосковского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».