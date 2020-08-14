Тульские полицейские помогли перекрыть многомиллиардный канал вывода денег из России

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Полицейские из Тульской области помогли перекрыть многомиллиардный канал вывода денег из России. Делом занималось ГУЭБиПК МВД России. Также помогли пресечь деятельность организованной группы полицейские из других регионов.

Мошенники переводили деньги на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность в Киргизской Республике и Республике Казахстан. Для этого предоставляли в кредитно-финансовые организации ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

- По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Проведено более 20 обысков в офисах и домах фигурантов дела. Задержан предполагаемый организатор группы.