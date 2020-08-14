Туляк украл из магазинов женскую одежду и жесткий диск

В Туле мужчина украл из магазинов женскую одежду и компьютерный жесткий диск. Он целенаправленно ходил по торговым точкам в разных округах областной столицы и выбирал товары, которые можно было, спрятав, пронести мимо кассы и не оплачивать.

Полицейские предполагают, что за один день он мог совершить несколько таких преступлений. 43-летний безработный ранее судимый мужчина задержан. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют все детали преступлений.

Кроме того, за минувшие сутки раскрыты ещё 2 кражи из торговых залов магазинов. Наживой стали боксёрские перчатки и аксессуары для мобильного телефона. Оба подозреваемых установлены и доставлены в отделы полиции для разбирательства.