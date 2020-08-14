В Тульской области по суду могут закрыть приют для животных

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В с. Березово Одоевского района был организован приют для животных. Однако один из земельных участков использовался в отсутствие прав на него. Также животных не содержали в вольерах. Они свободно разгуливали не только по занятым земельным участкам, но и выходили за их пределы. Собаки, лошади и бык заглядывали на территории домовладений жителей с. Березово.

Хозяйка приюта 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Прокурор Одоевского района обратился с иском в суд о признании незаконной деятельности по содержанию приюта для животных. Хозяйке приюта могут запретить заниматься указанной деятельностью до устранения нарушений, обязать вывезти находящихся в приюте животных с самовольно занятого земельного участка, освободить самовольно занятый земельный участок, привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние. В суде назначена беседа по иску.