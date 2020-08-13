Туляк пойдет под суд за экстремистские материалы в соцсети

53-летнего жителя Тулы обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Мужчина очередной раз разместил в соцсети материалы экстремистского характера. В 2019 году фигурант уголовного дела уже был признан виновным по этой статье. Ему был назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Также он привлекался к уголовной ответственности за это преступление. Ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.