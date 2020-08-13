В Тульской области ищут очевидцев двух ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области ищут очевидцев ДТП, в которых виновники аварии скрылись с мест происшествия.

14 июля в 07-20 на 185 км дороги М-2 «Крым» неизвестный столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ 2752» под управлением 43-летнего мужчины.

11 августа в 19-15 на 248 км дороги М-2 «Крым» Плавского района неустановленный водитель столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 44-летнего мужчины.

Свидетелей данных ДТП просят обращаться в Госавтоинспекцию региона.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7-4872-32-32-53 или +7-4872-32-32-54,

Телефон группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7-4872-32-44-38.