В Туле маршрутка 40К выполнила меньше рейсов, чем предусмотрено расписанием

ООО «Пилигрим+» и МКП «Тулгорэлектротранс» в июне и июле выполнили на 1,1 тысячу рейсов меньше, чем предусмотрено расписаниями движения транспортных средств по маршруту № 40 К (завод РТИ – д. Бежка в Туле).

В свою очередь городская администрация не контролировала доступность транспортных услуг населению и качество транспортного обслуживания. К таким выводам пришла прокуратура Тульской области.

Руководителям транспортных компаний и главе администрации Тулы внесены представления. Сейчас перевозка пассажиров по указанному маршруту осуществляется в соответствии с расписанием.