По решению суда Росимущество отремонтирует 5 бомбоубежищ в Тульской области

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Во ходе выездной проверки провели осмотр пяти убежищ, расположенных на территории Киреевского района. Выяснилось, что объекты имеют следующие недостатки: входные двери требуют замены, доступ в помещения убежища неограничен, имеются протечки по потолку и стенам, убежища негерметичны, санитарные узлы требуют замены, фильтровентиляционное оборудование, ДЭС неисправны, инженерно-технические системы пришли в негодность и требуют капитального ремонта, убежища не готовы к приему укрываемых.

Советским районным судом было принято решение обязать Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях принять меры к проведению ремонтных работ, восстановлению технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, обеспечив их содержание и дальнейшую эксплуатацию в соответствии с законодательством.

Решение суда вступило в законную силу.