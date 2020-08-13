В Туле на ул. Демонстрации от «Утюга» до ул. Ленина перекроют движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период ремонтных работ на ул. Демонстрации временно действуют ограничения движения транспортных средств.

Таким образом, в течение 2-х дней, с 8:00 14 августа до 22:00 16 августа, на участке от ул. Советской до ул. Ленина запрещена стоянка, остановка и движением всех видов транспорта.

На период действующих ограничений движение автобусов №12 и №55 будет осуществляться по измененной схеме.

№12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская) – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№55 (Ивановские дачи — 12-й проезд Мясново) – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.