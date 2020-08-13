Узловская прокуратура заблокировала два сайта с продажей капканов и сетей для охоты

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В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура выявила два сайта, на которых была размещена информация о продаже запрещенных ногозахватывающих удерживающих капканов и сетей для охоты на животных и птиц.

Использование таких приспособлений для добычи животных действующим законодательством запрещено и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей «Нарушение правил охоты» или уголовную «Незаконная охота, жестокое обращение с животными».

В связи с этим информация, размещенная на сайтах, была признана запрещенной к распространению.

Сейчас доступ к данным интернет-ресурсам заблокирован.