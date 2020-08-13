Трое жителей Тульской области произвели около 1 000 бутылок алкоголя в цехе под Алексином

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Трое жителей Тульской области производили фальсифицированный алкоголь в цехе в Алексинском районе. На бутылки со спиртным злоумышленники наносили специальные поддельные федеральные марки. Далее они переводили продукцию в гаражи, находящиеся в Щекинском районе, которые принадлежали одному из соучастников.

Из незаконного оборота было изъято 978 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции на сумму более 800 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал каждого из них виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями УК «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой», «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой». Один из участников осужден за незаконное использование чужого товарного знака».

Каждый получил наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 2-х лет в исправительной колонии строгого режима со штрафами от 100 до 500 тыс. рублей.