25-летний житель Тульской области отправится в колонию на 11 лет за убийство

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В Чекалине Тульской области 25-летний местный житель обвиняется в убийстве.

В апреле текущего года двое приятелей распивали алкогольные напитки. В ходе совместного времяпрепровождения у них разгорелся конфликт, который вскоре перешел в убийство одного из них.

Обвиняемый нанес своему оппоненту более 20 ударов кухонным ножом в голову и тело, от который тот скончался на месте.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил 25-летнему жителю Чекалина наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.