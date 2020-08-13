В Туле на пересечении Ф. Энгельса и Первомайской запретят движение транспорта

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В Туле продолжается ремонт улицы Ф. Энгельса. В связи с этим на участке проведения ремонтных работ на 2 дня будет ограничено движение транспорта.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период ремонта дорожного полотна на пересечения улиц Ф. Энгельса и Первомайской с 8:00 15.08.2020 до 6:00 17.08.2020 будет запрещен проезд всех видов транспортных средств.

Движение автобусных маршрутов №№ 11, 26, 40К, 58 и троллейбусов маршрута №4 будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№11 (завод РТИ – пос. Октябрьский) — ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-й проезд – ул. Карпова.

№26 (пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр.Петровский) - Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкрн. Петровский.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

№40К (Завод РТИ – д. Бежка) – ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка.

№58 (Завод РТИ – пос. Октябрьский (18-й проезд)) – ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова.

Троллейбусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№4 (ст. Южная — пос. Горелки) – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе.