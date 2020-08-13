В Новомосковске рядом с детской площадкой заметили лису

Фото: Подслушано Новомосковск

Жители Новомосковска на стадионе «Химик» рядом с детской площадкой заметили лису, спокойно пьющую из лужи. Очевидцы выложили фотографии животного соцсеть.

Фото: Подслушано Новомосковск

Судя по фото, лису не испугали ни шум города, ни окружающие люди. Животное вело себя спокойно и не проявляло никакой агрессии.

Фото: Подслушано Новомосковск

Мнения комментаторов под постом разделились: кто-то высказал опасение о возможном бешенстве животного, а кто-то выход лисы на городские улицы списал на голод.