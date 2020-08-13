13 августа в части Туле не будет света

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 августа, в Туле пройдут плановые отключения электроэнергии. В связи с проведением работ часть областного центра останется без света.

Так, отключения пройдут до 17:00 в соответствии со следующим расписанием:

С 9:00 до 17:00

ул. Октябрьская, 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 22-а, 20-в, 16, 17, 18-а; ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а, 12-б, 14, 16; ул. Демидовская, 43, 49

п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 2-18 (чётн.), 1-33 (нечётн.); ул. Крылова, 1-57-а (нечётн.), 2-52 (чётн.); ул. Кольцова, 1-53-а (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.); ул. Тургенева, 1-54; ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в4-26 (чётн.), 28, 30, 32, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29; ул. Пушкина, 9-17 (нечётн.), 10-16 (чётн.)

ул. Советская, 112, 106; ул. Пролетарская, 2-а

ул. Литейная, 20, 20-а; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а

Новомосковское ш. - Кладбище № 3, Неж. Строение, ЭЗУ № 5, Склад маг-н, Неж. Зд-ие; ППНО

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.

С 9:00 до 16:00

ул. Демидовская, 54, 54/1 (автосервис), 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3

Демидовская пл., 9

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские пр-ды

С 10:00 до 16:00

ул. Ушинского, 35-47, 40/б/1, 40-б, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-б, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в