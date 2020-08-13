В Моховом Тульской области открылась выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»

Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"

В Тульской области в Музейном комплексе в Моховом открылась выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге».

Зрителям было представлено литературно-музыкальное представление об истории, действие которой разворачивается в далеком 922 году, в период основания Болгара, когда волжские болгары приняли ислам. Начало XIII века для Руси и для Болгара обернулось бедой — нашествием Батыя. Также гости услышали легенду об Алтынчеч, болгарской воительнице.

Повествование завершилось приездом в бывший торговый центр Евразии Петра Великого в 1722 году и царским указом о сохранении Болгара как исторического памятника.

После представления прошла экскурсия по выставке.

Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 19:00.