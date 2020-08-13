В Туле предложили сократить время продажи спиртного до 20:00

Фото: Архив "КП"

В Туле рассмотрели вопрос о введении дополнительных ограничений времени продажи алкоголя. Так, во время обсуждения руководством МВД по Тульской области было предложено сократить время, в течение которого может осуществляться его продажа спиртного — до 20:00.

Однако, местными властями была изложена и противоположная точка зрения: в регионе уже сейчас действуют одни из самых жестких мер, связанные с продажей алкоголя. Ограничение времени не приведет к уменьшению количества его употребления и снижению правонарушений на его фоне.

В итоге было решено, что еще большее ужесточение ограничений в приобретении спиртного представляется нецелесообразным.

Напомним, на данный момент в Тульской области продажа спиртного разрешена по будням: с 14:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни: с 12:00 до 22:00.