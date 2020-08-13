В Тульской области водитель сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП

Фото: УМВД России по Тульской области

Поздним вечером 24 июля на улице Щербакова в п.Дубовка Узловского района неизвестный сбил пешехода, 20-летнюю девушку. В результате ДТП она от полученных травм скончалась.

Полицейские установили личность водителя. Им оказался ранее судимый 28-летний молодой человек. Его доставили в отдел для разбирательства.

По предварительным данным, после совершения ДТП подозреваемый попытался скрыться и сжечь свой автомобиль Daewoo Nexia.Но завершить начатое ему не удалось, его задержаи полицейские.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Подозреваемый признался в содеянном.