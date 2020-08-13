В ДТП с двумя Renault в Туле пострадал двухлетний мальчик

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

12 августа в 20.55 на проезде Энергетиков в Туле произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Renault Duster» при выезде с прилегающей территории столкнулся с «Renault Logan» под управлением 29-летнего молодого человека.

В результате ДТП пассажир «Renault Duster», 2-летний мальчик, получил различные травмы и был госпитализирован.

В момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.