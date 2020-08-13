В Туле призывник собирался откосить от службы в армии с помощью липового медзаключения

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Суд удовлетворил иск военного прокурора Тульского гарнизона о признании решения призывной комиссии в отношении молодого человека незаконным.

Призывник прошел медицинское освидетельствование в военном комиссариате. Его на основании медицинского заключения признали ограниченно годным к военной службе. После этого он был освобожден от призыва на военную службу.

Позже выяснилось, что медицинское обследование, а равно как и призывная комиссия молодому человеку проведены необъективно и основаны на подложном медицинском заключении.