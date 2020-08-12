Недовольные съемками сериала туляки вызвали полицию

Фото: Мария ВЛАСОВА

В Туле жильцы дома по улице Кирова оказались недовольны тем, что с ним не согласовали проведение съемок сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Также они пожаловались на нарушение масочного режима. После этого на место была вызвана полиция.

Кинокомиссия Тульской области заявила, что конфликта возможно было избежать, если бы ее своевременно уведомили о месте съемок и в случае более тщательной проработки вопроса со стороны самой съемочной группы.

В конечном счете съемки были продолжены.

Напомним, сериал будет сниматься в Тульской области в течение нескольких дней. За это время поменяют несколько локаций.

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