В Тульской области выгорели два этажа здания

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

12 августа в поселке Куркино на ул. Парковой загорелось здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:37.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 41 минуту.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако два этажа здания выгорели по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.