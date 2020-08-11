Туляки пожаловались на ремонт на улице Первомайская

Сегодня, 11 августа, в редакцию «КП-Тула» поступила жалоба от жителей областной столицы. Так, местные жители стали недовольны ремонтом на улице Первомайская.

Сейчас по данной лице проходит ремонт, что, конечно же, хорошо. На данный момент там укладывают асфальт и ставят бордюры. Однако, в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя.

Туляки пожаловались, что из-за этого ремонта невозможно сесть в троллейбус, так как от остановки невозможно пройти к проезжей части. Помимо этого, еще и пешеходный переход тоже преграждает куча строительного мусора, через который люди пытаются проскочить, чуть ли не попадая прямо под колеса машин.