В Тульской области расчищают реку Упа Фото: материалы пресс-служб

11 августа в городе Одоев проходили работы по расчистке реки Упы. Так водный объект будут расчищать от пересечения улиц Заводская и Ленина и до моста через реку Упа. Всего же от мусора очистят около 2 км и 68,8 тыс. кубических метров.

Выемку донных отложений будут делась земснарядом-амфибией с подачей илов на площадки временного складирования в геотубы. Разработка грунта из–под воды производится на глубину от 0,5 до 5,5м.

Такеи же работы по очистке русла начались на реке Оке в Белеве. Расчистка там идет от автостанции до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря.