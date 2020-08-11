В Тульской области неизвестные захватили земли в Яснополянских дачах

В Ясной Поляне произошёл самовольный захват земельного участка в квартале местных дач. При этом «захватчики» ещё и перегородили дорогу знаком «Въезд запрещён».

Об этом правоохранительным органам сообщил один из жителей Тулы, в следствие чего сотрудники прокуратуры взялись за дело и провели проверку. Так было установлено, что нарушая Лесной кодекс РФ, неизвестные неустановленными лицами произведён самовольный захват земельного участка, который относится к территории государственного лесного фонда. Однако, ГУ ТО «Тульское лесничество» ничего не сделало с данными нарушениями и не воспрепятствовало своевременному пресечению захвата земли.

В связи с выявленными нарушениями нарушениями Тульский природоохранный прокурор внёс руководителю государственного учреждения представление. На данный момент на территории обеспечили возможность свободного доступа граждан к лесному массиву и демонтируются незаконно установленного ограждения и знаки.