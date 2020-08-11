Шестеро жителей Тульской области вооружились и ограбили чужой гараж Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти нигде не работающих жителей Узловой. Все пятеро злоумышленников обвиняются в разбое с целью похитить чужое имущество. Трое из них так же попали под уголовную статью за незаконное хранение без цели сбыта частей наркотических растений и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Ещё один злоумышленник сумел скрыться и находится в розыске. Всего преступников было шесть.

А произошло все 3 ноября прошлого года. Вечером вечернее время шестеро молодых людей с огнестрельным оружием незаконно проникли в гараж возле с. Супонь в Узловском районе. Там они напали на хозяина гаража и его приятеля. Одному из них нанесли телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения, а также разбойники забрали с собой имущество на общую сумму свыше 200 тыс. рублей. Проводя обыск, сотрудники полиции обнаружили у троих их них наркотические и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе предварительного расследования у преступников и третьих лиц изъяли и вернули потерпевшему похищенное имущество на общую сумму 127,5 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.