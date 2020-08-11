Двое тульских родителей получили протоколы за неисполнение своих обязанностей

Тульские полицейские продолжают контролировать ночные улицы города. Особое внимание правоохранители уделяют именно юным туляка, которые могут находиться в позднее время на улице без присмотра родителей. Недавно сотрудники полиции заглянули с проверкой и в Пролетарский район, чтобы проверить там гаражные кооперативы, парки, спортивные площадки, торговые центры. И как оказалось, не зря.

В ходе рейда полицейские составили два административных материала на двух родителей за неисполнение своих родительских обязанностей.

С другими же взрослыми и детьми были проведены профилактические беседы.