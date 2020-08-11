17-летняя жительница Тульской области продавала щенков под видом породистых

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске 17-летняя местная жительница продавала щенков под видом породистых. Ранее у полицейских имелись сведения о двух фактах совершённых ей мошенничеств.

Позже удалось выяснить ее причастность ещё к двум преступлениям. Потерпевшими оказались 28-летняя женщина, приобретавшая шпица за 15 тысяч рублей, и 40-летняя местная жительница, за 5 тысяч рублей купившая чихуахуа. В обоих случаях подозреваемая продала им обычных беспородных щенков.

Проводится дальнейшая процессуальная проверка. Полицейские устанавливают точное количество жертв подозреваемой.