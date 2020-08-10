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Коронавирус Covid-19

У 27,8% жителей Тульской области есть антитела к коронавирусу

Названы регионы, в которых доля людей с антителами к коронавирусу выше всего
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области у 27,8% людей есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако Тульская область не единственная фигурирует в этом рейтинге. Наибольшее количество людей с антителами к COVID-19 выявлены также в Тюменской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.

Напомним, жители Тульской области массово сдавали анализы на антитела к COVID-19 в конце июня. Принять участие в исследовании мог любой желающий, даже дети в возрасте от 1 года. Главное условие — не болеть коронавирусом в настоящий момент.