Телефонные мошенники обокрали туляков на сумму свыше 3 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Жителей Тульской области продолжают обворовывать телефонные мошенники. Так за одни лишь сутками на удочку злоумышленникам попались сразу 12 человек, которые отдали мошенникам в общей сложности 3 млн 40 тысяч рублей.

Как стало известно, злоумышленники продолжали действовать по старой наработанной схеме. Они звонили своим жертвами и просили назвать реквизиты банковских карт или хотели сделать якобы перевод за какие-либо товары и услуги.

Сотрудники полиции ещё раз напоминают тулякам о фактах телефонного мошенничества и просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными по телефону.