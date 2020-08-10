11 августа в Туле отключат воду жителям трех поселков Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 11 августа, в Туле сразу три посёлка останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Тулагорводоканал». Воду же отключат в связи с проводимыми плановыми ремонтно-профилактическими работами.

В связи с этим с 09:30 до окончания работ будет в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: п. Северный, п. Восточный, п. Ново – Скуратово, связи с проведением работ по адресу: п. Скуратовский, п. Восточный, д.32а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.