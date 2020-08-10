Карта распространения коронавируса в Тульской области на 10 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области

10 августа стало известно о 31 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 3 509

Донской - 223

Алексинский район - 464

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 71

Богородицкий район - 333

Веневский район - 207

Воловский район - 104

Дубенский район - 27

Ефремовский район - 547

Заокский район - 144

Каменский район - 49

Кимовский район - 220

Киреевский район - 583

Куркинский район - 52

р.п. Новогуровский - 24

Новомосковский район - 633

Одоевский район - 30

Плавский район - 114

Суворовский район - 48

Тепло-Огаревский район - 112

Узловский район - 385

Чернский район - 70

Щекинский район - 512

Ясногорский район - 154