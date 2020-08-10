Карта распространения коронавируса в Тульской области на 10 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области
10 августа стало известно о 31 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 3 509
Донской - 223
Алексинский район - 464
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 71
Богородицкий район - 333
Веневский район - 207
Воловский район - 104
Дубенский район - 27
Ефремовский район - 547
Заокский район - 144
Каменский район - 49
Кимовский район - 220
Киреевский район - 583
Куркинский район - 52
р.п. Новогуровский - 24
Новомосковский район - 633
Одоевский район - 30
Плавский район - 114
Суворовский район - 48
Тепло-Огаревский район - 112
Узловский район - 385
Чернский район - 70
Щекинский район - 512
Ясногорский район - 154