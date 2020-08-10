11 августа многие туляки останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 11 августа, некоторые из жителей Тулы окажутся без электроэнергии. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ. Об это сообщает ТГЭС.

Так 11 августа с 9:00 до 17:00 ток отключат по следующим адресам:

ул. Токарева, 38-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272; ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.)

ул. Марата, 26; ул. Плеханова, 56; ул. Кирова, 19, 21, 23, 23-в, 23-а

Тополиный пр-зд; Соловьиный пр-зд; ул. Лесная опушка; ул. Маргелова, 62, 65; Калужское ш., 2-б, 2-в

Стадион "Арсенал"

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские пр-ды

8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а; 9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а; 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.)

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.

С 22:00 до 00:00

п. Басово-Прудный: ул. Центральная, (ВНС)