В Тульской области обнаружили за рулем 82 пьяных водителя

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В Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 82 пьяных водителя. Таковы итоги рейдов 3 по 9 августа.

42 человека привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Еще 33 отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 7 водителей ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Напомним, за пьяное вождение водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.