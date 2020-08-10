В Тульской области в массовом ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

9 августа в 05.15 на 231 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле «Toyota Camry» наехал на металлическое барьерное ограждение. Затем столкнулся «Kia Sportage» под управлением 39-летнего мужчины. После этого «Kia» перевернулась.

В результате ДТП пострадал пассажир этой иномарки, 8-летний мальчик. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Помощь медиков потребовалась и пассажиру автомобиля «Toyota», 67-летней женщине. После этого она была отпущена.

На момент аварии ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.