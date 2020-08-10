Прокуратура потребовала решить вопрос своевременного вывоза мусора в Кондуках

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На въезде в «Кондуки» рядом с бункерами для накопления мусора располагалась несанкционированная свалка отходов. При этом администрация МО Смородинское Узловского района не спешила ее убирать. Кроме того, площадка под бункерами не была обустроена и внесена в реестр мест накопления ТКО. К таким выводам пришла прокуратура в результате проверки.

От главы местной администрации потребовали увеличить число контейнеров для сбора мусора и изменить периодичности его вывоза.

В отношении должностного лица администрации возбуждено дело по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сейчас несанкционированная свалка мусора ликвидирована.