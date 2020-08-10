В колонии Тульской области начали убирать зерновые

Фото: УФСИН России по Тульской области

В поселке Бородинский в колонии-поселении №8 началась уборка озимой пшеницы и ячменя. В этом году площадь посева зерновых составила 520 га. Чуть позже начнется уборка картофеля на площади 30 га.

Сейчас убрано 107 га пшеницы и 20 га ячменя. По результатам уборочной кампании ожидается сбор урожая на уровне среднероссийского.

Его направят на удовлетворение нужд исправительных учреждений. Из выращенной пшеницы будет выпекаться хлеб для осужденных. Урожай ячменя будет в дальнейшем использоваться в производстве комбикормов для подсобных хозяйств колоний региона.