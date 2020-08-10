Житель Тульской области угнал машину, чтобы поехать купаться в Кондуки

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В Узловском районе мужчина угнал чужой автомобиль 2006 года выпуска, чтобы доехать до местного карьера и искупаться. ВАЗ-2115 был припаркован около одного из домов в деревне Волково. Заметив его пропажу, владелец обратился в полицию.

Автомобиль нашли в Кондуках, на берегу карьера. Угонщиком оказался 36-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».