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Житель Тульской области угнал машину, чтобы поехать купаться в Кондуки

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Узловском районе мужчина угнал чужой автомобиль 2006 года выпуска, чтобы доехать до местного карьера и искупаться. ВАЗ-2115 был припаркован около одного из домов в деревне Волково. Заметив его пропажу, владелец обратился в полицию.

Автомобиль нашли в Кондуках, на берегу карьера. Угонщиком оказался 36-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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