В Туле покупатель шаурмы лишился рюкзака с колонкой и зарядкой

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле молодой человек покупал шаурму в палатке. При оплате товара отвлекся и не заметил, как его рюкзак с музыкальной колонкой и зарядным устройством внутри пропал. Чужое имущество забрал и скрылся прохожий.

Подозреваемого в кратчайшие сроки обнаружили и доставили для разбирательства сотрудники патрульно-постовой службы. Безработный ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков мужчина признался в содеянном. Похищенное изъято. В полиции выясняют все детали и обстоятельства происшествия.