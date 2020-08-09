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В Тульской области сельский житель своровал с местной ЛЭП 50 метров проводов

Предположительно, целью кражи был их дальнейший сбыт
Диана СолдатченковаДиана СолдатченковаДианаСолдатченкова
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Веневском районе Тульской области 66-летний местный житель своровал с сельской линии электропередач 50 метров медных проводов. По предварительным данным, целью кражи был их дальнейший сбыт.

После проведения оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, и проверки жителей села, склонных к подобным деяниям, полицейские выявили личность причастного к краже.

В настоящее время в отеле полиции по Веневскому району продолжается работа по выяснению деталей происшествия.

Криминал