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В Тульской области житель Северо-Задонска угнал чужой мопед

Транспортное средство было припарковано около дома
Диана СолдатченковаДиана СолдатченковаДианаСолдатченкова
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Донском Тульской области злоумышленник угнал припаркованный около дома чужой мопед. Хозяин транспортного средства, 45-летний мужчина, оставил его без присмотра рядом с одним из домов. Похититель, воспользовавшись ситуацией, смог беспрепятственно завладеть мопедом и скрыться с места преступления.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить личность угонщика. Им оказался 21-летний неработающий ранее судимый житель Северо-Задонска. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

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