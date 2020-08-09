В Тульской области житель Северо-Задонска угнал чужой мопед

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В Донском Тульской области злоумышленник угнал припаркованный около дома чужой мопед. Хозяин транспортного средства, 45-летний мужчина, оставил его без присмотра рядом с одним из домов. Похититель, воспользовавшись ситуацией, смог беспрепятственно завладеть мопедом и скрыться с места преступления.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить личность угонщика. Им оказался 21-летний неработающий ранее судимый житель Северо-Задонска. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.