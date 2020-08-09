На территории Тульской области сохраняется высокая пожароопасность

Фото: Архив "КП"

В Тульской области в течение 2-х дней отмечается высокая пожароопасность. Сложные погодные условия сохранятся 9 и 10 августа на территории Воловского и Узловского районов региона.

В связи с этим МЧС России по Тульской области напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности:

1. Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

2. Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

3. Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

4. Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

5. Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.

6. Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

7. Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.