В Тульской области жертвами телефонных мошенников за сутки стали 12 человек

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В Тульской области жертвами телефонных мошенников стали еще 12 граждан. Неизвестные звонят потерпевшим на мобильные телефоны и под каким-либо предлогом просят их назвать реквизиты банковских карт или перевести деньги за какой-либо товар или услугу.

Таким образом, за сутки мошенники обогатились на более чем 3 миллиона 40 тысяч рублей.При этом, как показывает практика, зачастую граждане знают о способах и методах, используемых мошенниками, но все равно попадаются на их уловки.

Региональная полиция еще раз напоминает тулякам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!