В ходе рейда в тульском поселке Плеханово сотрудники полиции составили свыше 30 протоколов

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Полиция провела профилактические рейды в тульском поселке Плеханово. Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы провели работу с представителями цыганского этноса.

Так, в ходе профилактического рейда было составлено более 30 протоколов по 5 статьям КоАП.

Особое внимание уделялось выявлению и предотвращению фактов уклонения от исполнения административного наказания, нарушения ПДД и санитарно-эпидемиологических требований.

Также в поселке прошли рейды соблюдению гражданами масочного режима в общественном транспорте и на территории объектов торговли. Подобные рейды проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.