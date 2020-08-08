В Тульской области из припаркованной у дома машины украли деньги и банковскую карту

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В Киреевске Тульской области из припаркованной около дома машины были похищены деньги и банковская карта. Хозяин автомобиля обратился в отдел полиции.

Как выяснилось, кража произошла ночью, через незакрытое окно стоящего рядом с домом автомобиля «Форд». Похититель присвоил себе кошелек, в котором находилось 600 рублей, и банковскую карту. Позже с карты были обнаружены несколько списаний, их общая сумма составила более 4-х тысяч рублей.

Сотрудники полиции изобличили подозреваемого в краже. Им оказалась 37-летняя неработающая ранее судимая жительница Киреевска. Она была доставлена в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.